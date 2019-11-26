Олегу Сенцову официально вручили премию Сахарова, лауреатом которой он стал в 2018 году. Украинский режиссер, который в России был осужден на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, получил награду "За свободу мысли".

Сенцов вернулся на Украину 7 сентября этого года в результате обмена пленными и заключенными.

В заявлении Европарламента говорится, что "проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссёр стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире".

Москва считает решение Европарламента политически мотивированным, заявляя, что не видит за Сенцовым правозащитных заслуг.

Премия Сахарова за свободу мысли была основана в 1988 году. Она названа в честь советского правозащитника и ученого Андрея Сахарова, которого власти СССР преследовали за диссидентство. Ее вручают каждый год в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.