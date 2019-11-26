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Албания

Землетрясение в Албании: жертвы и сотни пострадавших

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  Ольга Кепински 
Землетрясение в Албании: жертвы и сотни пострадавших
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REUTERS
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13 человек погибли и более 600 пострадали в результате землетрясения в Албании.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около 04:00 по местному времени (06:00 мск). Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным сейсмологов, вслед за землетрясением последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Тела двух женщин нашли под завалами многоквартирного дома в деревне Тумане. Одна из погибших — женщина, которая укрыла собой внука, чем спасла ребенку жизнь. В городе Курбин мужчина выпрыгнул из здания во время толчков и погиб. Еще одного погибшего нашли под обломками здания в Дурресе.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться выжившие. Разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса.

К месту трагедии немедленно выехал президент страны Илир Мета в сопровождении министра обороны. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти людей.

Власти Албании приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики - Тиране, Дурресе и Леже.

Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала.

Ряд стран, в том числе Франция, Турция, Италия и Греция выразили готовность оказать Албании любую необходимую помощь

Это второе за три месяца землетрясение в Албании. 21 сентября в результате двух подземных толчков магнитудой 5,8 были повреждены около 500 домов, некоторые разрушены, более 100 человек получили ранения. Тогда Министерство обороны заявляло, что это сильнейшее за последние 30 лет землетрясение.

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