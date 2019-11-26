"Солидарность и паника": как албанцы пережили землетрясение

Второе за несколько месяцев землетрясение в Албании привело к жертвам, сотням пострадавших и разрушенным зданиям.

С места событий передает главный редактор Euronews Албания Франко Эгро:

"Я спал, но тут же проснулся и в первую очередь подумал не о себе, а о моих двух маленьких дочках в соседней комнате. Я разбудил их, быстро одел и мы выбежали из дома. Естественно, лифтом мы не пользовались.

Землетрясение произошло в Тумане — маленьком городке в 50 км от Тираны. Толчки ощущались в Дурресе, Кавайе и других городах недалеко от Тираны. Сообщается о 325 пострадавших. Власти принимают всевозможные меры для помощи нуждающимся. В отделение Euronews Албания поступают сообщения о множестве заблокированных в домах людях. Им стараются помочь выбраться экстренные службы. Мы наблюдаем солидарность людей, пытающихся помочь своим соседям, друзьям. Но присутствует также и паника. Землетрясение, затронувшее Тирану, — не первое. Всего пару месяцев назад произошло другое — магнитудой 6,2, которое также всех испугало"