Оглашен приговор священникам-педофилам

В Аргентине суд города Мендосы огласил приговор двум католическим священникам.

Николе Корради придется провести в тюрьме 42 года, а Орасио Корбачо пробудет в пенитенциарном заведении 45 лет. Такой вердикт вынесла юстиция по 25 доказанным случаям сексуального насилия над несовершеннолетними инвалидами. Оба служителя церкви опекали приют для слабослышащих детей.

Правосудие сочло отягчающими обстоятельствами и их положение в церковной иерархии, и совершение преступления против тех, чью жизнь, здоровье и благополучие они обязаны были защищать в соответствии со своим статусом настоятелей.