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Ливан: заброшенное здание стало символом протестов

27-летний ливанец Мохаммед Абрах с помощью граффити пытается запечатлеть изменения, происходящие в Триполи (втором по величине городе Ливана). Здесь вот уже более месяца не прекращаются антиправительственные акции протеста. Для своей работы Абрах выбрал заброшенное здание на площади Аль-Нур. Примечательно, что художника поддержали жители Триполи. Люди собрали деньги на покупку необходимых материалов, чтобы Мохаммед смог приступить к реализации проекта. Сейчас здание выкрашено в цвета ливанского флага, на фоне которого написаны требования участвующих в протестах демонстрантов.

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