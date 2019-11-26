Ливан: заброшенное здание стало символом протестов

27-летний ливанец Мохаммед Абрах с помощью граффити пытается запечатлеть изменения, происходящие в Триполи (втором по величине городе Ливана). Здесь вот уже более месяца не прекращаются антиправительственные акции протеста. Для своей работы Абрах выбрал заброшенное здание на площади Аль-Нур. Примечательно, что художника поддержали жители Триполи. Люди собрали деньги на покупку необходимых материалов, чтобы Мохаммед смог приступить к реализации проекта. Сейчас здание выкрашено в цвета ливанского флага, на фоне которого написаны требования участвующих в протестах демонстрантов.
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