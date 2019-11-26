Премьер-министр Джозеф Мускат не уйдёт в отставку

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат не уйдёт в отставку вслед за главой аппарата правительства Китом Шембри, который покинул свой пост во вторник. Отставки Муската добивались родственники журналистки Дафне Каруаны Галиции, расследовавшей коррупцию и убитой в октябре 2017 г.

Я принял во внимание различные точки зрения и попросил мою партию провести тайное голосование по вопросу о доверии, итогом которого стала единогласная поддержка. Поэтому я продолжу принимать решения в национальных интересах. Страна нуждается в стабильности. И я буду действовать в рамках своего мандата, так чтобы поддержать эту стабильность. Джозеф Мускат премьер-министр Мальты

Премьер-министр долго время отказывался отправить в отставку своего друга Кита Шембри, несмотря на то, что тот уже несколько лет подозревался в коррупции. На прошлой неделе полиция задержала по подозрению в причастности в убийству Галиции бизнесмена Йоргена Фенека, который предположительно был финансовым партнёром Шембри.

Джозеф Мускат предоставил иммунитет еще одному фигуранту дела об убийстве журналистки, Мелвину Теуму. Он предположительно был посредником при организации убийства и согласился передать полиции информацию о преступлении в обмен на помилование.