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Германия

"Ауди" сократит 9500 рабочих мест

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  Юрий Смирнов 
"Ауди" сократит 9500 рабочих мест
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Audi, немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, объявила о планах сократить 9500 рабочих мест до 2025 г. Таким образом руководство хочет сэкономить в ближайшие годы 6 млрд евро., которые затем будут инвестированы в перспективные проекты, такие как разработка электроавтомобилей и их компьютеризация.

Финансовые трудности возникли у "Ауди" из-за дизельного скандала. В октябре прошлого года прокуратура Мюнхена обязала компанию выплатить компенсации на общую сумму в 800 млн евро. Общие издержки "Ауди" из-за скандала составили в прошлом году 1,2 млрд евро.

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