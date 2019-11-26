"Ауди" сократит 9500 рабочих мест

Audi, немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, объявила о планах сократить 9500 рабочих мест до 2025 г. Таким образом руководство хочет сэкономить в ближайшие годы 6 млрд евро., которые затем будут инвестированы в перспективные проекты, такие как разработка электроавтомобилей и их компьютеризация.

Финансовые трудности возникли у "Ауди" из-за дизельного скандала. В октябре прошлого года прокуратура Мюнхена обязала компанию выплатить компенсации на общую сумму в 800 млн евро. Общие издержки "Ауди" из-за скандала составили в прошлом году 1,2 млрд евро.