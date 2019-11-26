Операция "Бархан": потери французской армии

Тринадцать французских военнослужащих погибли в Мали в результате столкновения двух вертолетов. Никто из находившихся в них десантников не выжил.

Инцидент произошел в ходе преследования вооруженных подразделений исламистов в регионе Липтако-Гурма на границе с Буркина-Фасо и Нигером. Несмотря на аварию, спецоперация не была остановлена.

Президент Эммануэль Макрон высоко оценил мужество и решимость погибших, а также выразил соболезнования их семьям.

В рамках миссии "Бархан" Париж ведет борьбу с террористами в странах Сахеля с 2014 года. В ней задействованы 4,5 тысячи французских военных.