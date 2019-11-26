Франция несёт потери в Африке

Для французской армии гибель 13 военнослужащих в Мали стала самой масштабной единовременной потерей за последние 36 лет. Память погибших минутой молчания почтили Сенат и Национальное собрание Франции. В ближайшее время в Париже будет организована церемония прощания.

В понедельник вечером два военных вертолета столкнулись в темноте на низкой высоте во время проведения операции против радикальных исламистов в малийском регионе Липтако на границе с Нигером и Буркина-Фасо. Боевые машины служили подкреплением силам спецназа на земле. Погибли шесть офицеров, шесть младших офицеров и старший капрал. Военные вертолеты не оснащены устройствами, предупреждающими столкновение в воздухе.

Представители оппозиции интересуются, когда Франция начнет выводить войска из Мали. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил: "Решение о применении военных сил — всегда политическое. Оно должно соответствовать целям, поставленным политическими силами. Оно должно соответствовать интересам Франции, которые определяют правительство и, конечно, президентом Франции. Это продолжительная борьба, военная составляющая в ней — не единственная".

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в ближайшее время совершит визит в Мали. По ее словам, несмотря на трагедию, Франция продолжит боевые действия против террористов.

Париж ведет операцию "Бархан" в африканском регионе Сахель с 2014 года. В ноябре Флоранс Парли объявила о начале миссии Bourgou 4 ("Бургу 4") в зоне схождения границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера.