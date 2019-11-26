Испанцы против гендерного насилия

В Мадриде тысячи людей призвали покончить с гендерным насилием. Согласно официальной статистике, с 2003 года от рук своих мужей и сексуальных партнеров, в том числе бывших, погибли 1024 испанки, только с начала этого года - 52.

"Хотелось бы верить, что ситуация все-таки меняется. Подвижки есть. Все больше людей понимают, что происходит на самом деле, и участвуют в таких манифестациях, как сегодня, 8 марта. Потому я и думаю, что грядут перемены", - заявила Глориа де лас Эрас, протестующая.

"Наша главная цель - рассказать о недостатках борьбы с насилием в отношении женщин в Испании. О том, что законы не исполняются, как и основные положения государственного акта, посвященного этому вопросу. Документ перечисляет 240 мер по противодействию гендерному насилию, но на практике очень мало что работает. Так, мы требуем равенства в сфере образования. Его нет. И это позор", - говорит Лусия Масарраса, протестующая.

Ранее основные политические силы страны подписали совместную декларацию, в которой выступили за ликвидацию насилия против женщин. Единственная партия, отказавшаяся к ним присоединиться, - ультраправая Vox.