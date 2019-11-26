30 миллиардов евро на наркотики

Жители Европы тратят на наркотики 30 миллиардов евро в год. И контрабанда остается одним из основных источников дохода для организованных преступных группировок. Об этом свидетельствует данные доклада, подготовленного Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) на основе анализа информации за 2017 год.
Самую большую долю на этом рынке по самым скромным подсчетам занимает марихуана — 11,6 миллиардов евро. Доля кокаина — девять миллиардов, героина — семь миллиардов.
Директор центра EMCDDA Алексис Гусдил объясняет:
За период с 2013 года контрабанда марихуаны выросла на 38%. Каннабис в виде смолы поступает в основном их Марокко. Между тем Албания стала главным экспортером наркотической конопли в форме сухого сбора.
Для отмывания денег преступники все чаще прибегают к изощренным методам, включая использование криптовалют.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Димитрис Аврамопулос отметил:
По данным экспертов, средства от контрабанды наркотиков — основной источник финансирования таких вооруженных группировок как "Боко харам", "Исламское государство" и "Аш-Шабаб".