Череда громких отставок в связи с убийством Галиции

Глава администрации премьер-министра Мальты Кит Шембри и министр туризма Конрад Мицци ушли в отставку из-за предполагаемых финансовых связей с бизнесменом Йоргеном Фенеком. Он проходит по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Экс-глава администрации от комментариев отказался. По данным местных СМИ, он начал сотрудничать со следствием. Более того, министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Кристиан Кардона временно сложил с себя обязанности после того, как в субботу полиция допросила его по этому делу.

Сам глава мальтийского правительства заявил, что уйдет в отставку, если будет доказана его связь с этим преступлением. Он добавил, что его задача - "обеспечить стабильность кабинета министров" островного государства.

Предприниматель Йорген Фенек был арестован по делу об убийстве Галиции на прошлой неделе, но впоследствии его освободили под залог. Сейчас он находится под круглосуточным надзором. По данным международного конгломерата журналистов, ведущего расследование гибели Дафны Каруаны Галиции, его компания 17 Black в 2013 году выиграла конкурс на строительство газовой электростанции на Мальте. В феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что она связана с мальтийскими политическими кругами.

Автомобиль Дафне Каруана Галиции взлетел на воздух 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и участие в расследовании ФБР США, преступление пока полностью не раскрыто.