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Кипр

Кипрское урегулирование: прорыва нет, но подвижки имеются

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  Елена Караева 
Кипрское урегулирование: прорыва нет, но подвижки имеются
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Генсек ООН, президент Республики Кипр и лидер турок-киприотов на встрече в Берлине, которая была названа "некформальной", в течение трех часов обсуждали возможности урегулирования кипрского кризиса. По мнению Никоса Анастасиадиса, положительным итогом дискуссии стал сам факт того, что такие переговоры состоялись.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи отметил, что беседа прошла в духе открытости, "мы", подчеркнул он, "сумели поставить сошедший поезд на правильные рельсы".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, по инициативе которого и состоялся берлинский разговор, сообщил, что следующим этапом станет возможность созыва переговоров уже в формате "пять плюс ООН". Нынешний обмен мнениями он оценил как "откровенный".

Переговоры о создании стратегического соглашения по Кипру продолжаются более 15 лет.

Президент республики Кипр Никос Анастасиадис вновь обозначил условия, по которым не может быть компромисса: "До переговоров, до возможного соглашения Турция должна прекратить все незаконные действия, которые она совершает за счет Кипра, вернуть Фамагусту в юрисдикцию Республики Кипр и не использовать в отношении Кипра политику угроз, касающихся в том числе и буферной зоны".

Со стороны Анастасиадиса и Акынджи была подтверждена приверженность урегулировать кипрский кризис на основе двухзональной и двухобщинной федерации с политическим равенством сторон.

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