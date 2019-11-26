В Албании растет число жертв землетрясения

В Албании, пострадавшей от мощного землетрясения, не прекращаются поиски выживших. Чтобы вызволить этого мальчика из-под обломков рухнувшего здания в Дурресе, потребовались усилия сразу нескольких спасателей. Стихия унесла жизни по меньшей мере 16 человек. Есть опасения, что число жертв будет расти. Среди погибших есть дети. В спасательных работах задействованы полицейские и пожарные. Им помогают добровольцы. Люди потрясены произошедшим.

"Когда случилось землетрясение, свет погас, мы ничего не видели, все просто развалилось и рухнуло", - говорит Халип.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, вблизи албанской столицы Тираны. Здесь и в Дурресе самые сильные разрушения.

По данным министерства здравоохранения Албании, ранения получили около 600 человек. 180 госпитализированы.

По словам Арбена Зенелая, сотрудника университетской клиники травматологии, "у пациентов в основном повреждения головы и конечностей". "Больные находятся под интенсивным наблюдением с тех пор, как попали сюда. Люди с легкими травмами также получили необходимое лечение и уже покинули клинику".

В разборе завалов , как сообщило Македонское информагентство, принимают участие команды спасателей из Греции, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Черногории. Евросоюз активировал механизм гражданской обороны сообщества для оказания помощи Албании в связи с землетрясением.