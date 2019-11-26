В Албании произошло землетрясение магнитудой 6.4

Мощное землетрясение на западе Балканского полуострова. Сильнее всего пострадала Албания.

Там погибли по меньшей мере 6 человек, около 150 получили ранения. Сотни албанцев потеряли кров. Магнитуда составила 6.4.

Землетрясение произошло в четыре утра по местному времени.

Эпицентр располагался недалеко от второго по величине города страны Дурреса.

В Дуррес немедленно выехал президент страны Илир Мета, его сопровождает министр обороны.

Спикер Европарламента Сассоли выразил сочувствие албанскому народу и сообщил, что официальная Тирана всегда может рассчитывать на поддержку европейского сообщества.

Подземные точки затронули все побережье страны, а также южную часть Италии.

Албанский премьер Эди Рама в своем "Твиттере" заявил, что главное - спасти жизни людей под завалами.

В разборе завалов участвуют экстренные службы, военнослужащие и добровольцы.

Отменены занятия в школах и закрыты детские учреждения.

Это второе за последние два месяца мощное землетрясение, затронувшее Албанию.

Посольство РФ в Тиране пока не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения в Албании граждане России.