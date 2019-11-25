ЦИК Уругвая перепроверяет голоса

Маятник качнулся вправо. В Уругвае впервые за 15 лет левые в шаге от того, чтобы уступить президентское кресло. Лидер правоцентристской Национальной партии Луис Лакалье Поу не сомневается в своей победе во втором туре выборов, хотя и призывает страну дождаться результатов повторной проверки примерно 35000 так называемых "сомнительных" голосов.

После обработки 100% бюллетеней местный ЦИК сообщил, что оппозиционного кандидата поддержали лишь на 28600 избирателей больше, чем Даниэля Мартинеса из левого движения "Широкий фронт". А значит, соотношение сил еще может измениться. Ожидается, что имя победителя станет известно в пятницу.

Многолетнее правление левых отмечено снижением бедности до 8,1%, а также легализацией абортов, марихуаны и однополых браков. В то же время представители политической элиты, в том числе бывший вице-президент Рауль Фернандо Сендик, не раз оказывались в центре коррупционных скандалов. Волнует уругвайцев и общий рост преступности.