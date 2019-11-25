Италия в преддверии "брексита"

В преддверии выборов в Великобритании неопределенность царит не только в Соединенном Королевстве. Быть или не быть "брекситу" не безразлично и Ломбардии, одному из главных индустриальных центров Италии.

Паоло Амато - президент и дизайнер компании по производству кожаных изделий Leu Locati. Семейный бизнес существует с 1943 года. Появлявшиеся на свет в историческом здании в центре Милана аксессуары не раз приобретали сама британская королева Елизавета II и члены ее семьи.

"Мы понимаем: вот-вот может наступить переломный момент. Ситуация уже изменилась. Количество заказов выросло. Покупатели "запасаются" нашей продукцией. Они готовятся к возможному введению таможенных пошлин", - говорит Паоло Амато, глава Leu Locati.

Малые и средние предприятия представляют 95% от общего числа итальянских компаний. Не бояться "брексита", смело открывать представительства в Великобритании советуют им эксперты Promos Italia, которая помогает бизнесменам выходить на международные рынки.

"По традиции, наши основные партнеры - Германия и Франция. Пока у Италии нет стратегических активов в Соединенном Королевстве. И такое историческое событие могло бы привести к сдвигу политического и экономического баланса сил. Как ни парадоксально, в результате наши компании от этого только выиграли бы", - говорит Федерико Бега, глава департамента стратегического планирования Promos Italia.

Пока Италия рассуждает о плюсах и минусах грядущих перемен, Великобритания ждет декабрьских выборов: тори обещают довести "брексит" до конца, лейбористы - организовать новый референдум, либерал-демократы — отменить результаты плебисцита и трёхлетней давности.