Насилие над женщинами: Интерпол разыскивает россиян

Интерпол призвал помочь найти беглецов, обвиняемых в преступлениях против женщин.
Среди восьми особо разыскиваемых — двое россиян — 62-летний дальнобойщик Валерий Андреев, известный как "орский маньяк" и 37-летний Нуран Мусаев, подозреваемый в жестоком убийстве бывшей супруги и тёщи.
Согласно данным ООН, в 2017 году в мире было зарегистрировано 87 тысяч убийств женщин, две трети из которых совершили их партнеры или члены семьи.
25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. К этому событию приурочены марши и акции протеста по всему миру.