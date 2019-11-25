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Франция

Насилие над женщинами: Интерпол разыскивает россиян

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  Ольга Кепински 
Насилие над женщинами: Интерпол разыскивает россиян
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Интерпол призвал помочь найти беглецов, обвиняемых в преступлениях против женщин.

Среди восьми особо разыскиваемых — двое россиян — 62-летний дальнобойщик Валерий Андреев, известный как "орский маньяк" и 37-летний Нуран Мусаев, подозреваемый в жестоком убийстве бывшей супруги и тёщи.

Насилие над женщинами и девочками - одно из наиболее распространенных и систематических нарушений прав человека. Интерпол призывает общественность оказать помощь в розыске международных беглецов, разыскиваемых за преступления против женщин, включая убийства. В среднем, одна из двух убитых женщин во всем мире, погибла от рук своего партнера или члена семьи. 71 процент жертв торговли людьми в мире это женщины и девочки, причем три четверти из них подвергаются сексуальной эксплуатации
Юрген Шток
генсек Интерпола

Согласно данным ООН, в 2017 году в мире было зарегистрировано 87 тысяч убийств женщин, две трети из которых совершили их партнеры или члены семьи.

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. К этому событию приурочены марши и акции протеста по всему миру.

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