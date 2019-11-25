"Бабушка на час" спешит на помощь

Бабушка гуляет с двумя внуками на детской площадке. В этой будничной картине не было бы ничего особенного, если бы не одно "но".
Александра Архипова из Владимира — волонтер социального проекта "Бабушка на час".
67-летняя пенсионерка, известная как бабушка Саша, несколько раз в неделю приходит в семью Сабитовых помочь по дому и присмотреть за детьми — пятилетней Ксюшей и семилетним Сашей.
Для Александры — это долгожданная возможность снова примерить на себя роль бабушки.
В обмен на помощь "бабушек на час" обучают компьютерной грамотности и иностранным языкам.
Социальный проект существует во Владимире уже три года. Перед адаптацией в семьи его участницы проходят спецподготовку, в том числе что касается работы с "особенными" детьми.
Со словам бабушки Саши, вопрос о деньгах не стоит, главное для нее - это положительные эмоции и ощущение востребованности.
Только в этом году 40 бабушек на час помогли 56 владимирским семьям.