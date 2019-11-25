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"Бабушка на час" спешит на помощь

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  Ольга Кепински 
"Бабушка на час" спешит на помощь
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Бабушка гуляет с двумя внуками на детской площадке. В этой будничной картине не было бы ничего особенного, если бы не одно "но".

Александра Архипова из Владимира — волонтер социального проекта "Бабушка на час".

67-летняя пенсионерка, известная как бабушка Саша, несколько раз в неделю приходит в семью Сабитовых помочь по дому и присмотреть за детьми — пятилетней Ксюшей и семилетним Сашей.

Для Александры — это долгожданная возможность снова примерить на себя роль бабушки.

Я очень люблю детей. У меня дети уже большие, взрослые, внуки выросли. Хочется общаться с малышами
Александра Архипова
пенсионерка, "бабушка на час"

В обмен на помощь "бабушек на час" обучают компьютерной грамотности и иностранным языкам.

Социальный проект существует во Владимире уже три года. Перед адаптацией в семьи его участницы проходят спецподготовку, в том числе что касается работы с "особенными" детьми.

Мы попробовали три года назад. И я хочу сказать, что проект пошел. В настоящее время у нас уже 6 таких семей, в которых бабушки-волонтеры помогают мамочкам с "особенными" детками
Елена Ченцова
директор Центра соцобслуживания населения г. Владимира

Со словам бабушки Саши, вопрос о деньгах не стоит, главное для нее - это положительные эмоции и ощущение востребованности.

Мы же бабушки! Нам зачем много денег? Нам нужно активное долголетие, чтобы мы кому-то были нужны
Александра Архипова
пенсионерка, "бабушка на час"

Только в этом году 40 бабушек на час помогли 56 владимирским семьям.

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