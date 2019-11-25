Румыния выбрала проевропейский путь

В Румынии Клаус Йоханнис, действующий президент, победил во втором туре выборов, набрав свыше 66% голосов. Он выступал кандидатом от старейшего политического объединения страны - Национал-либеральной партии.

Переизбранный президент Румынии Клаус Йоханнис Фото Рейтер

Йоханнис ушел в отрыв от соперницы, экс-премьер-министра Виорики Дэнчилэ, ее поддержали вдвое меньше избирателей.

Экс-премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ проиграла выборы Фото Рейтер

Обращаясь к сторонникам избранный президент Румынии подчеркнул: "На этих выборах победу одержала Румыния! Румыния и румыны!. Сегодня они настоящие герои, поскольку явка была очень высокой, граждане пришли, чтобы отдать свой голос и выполнить свой долг".

Явка составила почти 50 % от числа зарегистрированных избирателей, к урнам пришли около 10 млн румын.

Чтобы проголосовать на выборах, граждане Румынии стояли в длинных очередях Фото Рейтер

Йоханнис - проевропейский политик, опиравшийся и опирающийся в своих внутриполитических шагах в том числе и на поддержку Брюсселя.

Подробнее это объяснил Сигфрид Мурешан, депутат Европарламента, представляющий фракцию Европейской народной партии: "Переизбранный на следующий пятилетний срок президент Йоханнис вел кампанию, призывая голосовать за правовое государство, за внедрение европейских стандартов в образовании, здравоохранении, инфраструктуре, органах управления и юстиции. Он настроен бороться с коррупцией, и на эти призывы ответили граждане, выбрав именно такой вектор развития страны".

Из Бухареста передает журналистка Euronews Мари Жанна Ион: "Нынешние выборы стали не привычной схваткой левых и правых в борьбе за голоса избирателей, а борьбой между теми, кто обещал все оставить по-прежнему, и теми, а это именно переизбранный президент Йоханнис, кто призывал к обновлению в политике и к европейскому пути развития".