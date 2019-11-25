Искусство против насилия. Несколько десятков участниц феминистских сообществ провели акцию протеста у памятника "Ангел независимости" в Мехико в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В качестве "орудий" борьбы против насилия участницы протеста вооружились кистями и крючками для вязания. В то время как одни разрисовывали оградительную стену вокруг памятника, другие вязали розовые и фиолетовые сердца. Фанерная стена была возведена после того, как в августе статуя "Ангела" была разрисована феминистками в знак протеста против предполагаемых изнасилований полицейскими и роста убийств женщин.
В Мексике по статистике каждый день убивают в среднем 10 женщин, но только одно убийство из десяти раскрывается.
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