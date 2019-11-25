Застывший во льду метан

В северном китайском городе Мохэ в провинции Хэйлунцзян произошло уникальное природное явление. Температура там опустилась до -35 по Цельсию, что привело к замерзанию местного озера Ляньхуа. Толщина льда при этом достигала 60 см. Но главное тут не это, а узор. Тысячи пузырьков метана застыли во льду. Такое явление наблюдается только в холодных регионах. Мертвые органические вещества при разложении выделяют метан. Когда температура падает, пузырьки газа застывают, образуя красивый подледный рисунок.
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