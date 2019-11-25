Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Конгломерат LVMH купил Tiffany

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
Конгломерат LVMH купил Tiffany
Авторское право
Reuters
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Американский бренд люксовых украшений Tiffany ("Тиффани") теперь принадлежит французскому конгломерату LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy ("Луи Виттон-Моэт-Хеннеси"). Президент и генеральный директор группы компаний Бернар Арно заявил о своей решимости "заставить этот культовый бренд сиять заново".

Данное приобретение позволит конгломерату укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" часовому и ювелирному бизнесу. В 2011 году LVMH купил известную итальянскую фирму Bulgari ("Булгари"). Конгломерату принадлежит также швейцарский производитель люксовых часов TAG Heuer ("Таг Хойер").

По словам Бернара Арно, он с нетерпением ждет возможности гарантировать успех Tiffany на предстоящие века.

Компания Tiffany была основана в 1837 году и считается одной из самых известных в ювелирной индустрии, но в последние годы столкнулась с проблемой привлечения молодых клиентов и конкуренцией со стороны производителей более дешевого сегмента.

Генеральный директор Tiffany Алессандро Боглиоло выразил уверенность, что присоединившись к LVMH, Tiffany сможет достичь новых высот, основываясь на своем выдающемся профессионализме, непревзойденном уровне мастерства и культурных ценностях.

В конгломерат LVMH входят 75 брендов, включая Christian Dior ("Кристиан Диор").

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года при условии одобрения со стороны акционеров Tiffany и различных регулирующих органов. Ее стоимость составляет около 15 млрд евро.

Основные соперники LVMH в сфере производства и торговли ювелирными изделиями — Cartier ("Картье") и Van Cleef & Arpels ("Ван Клиф энд Арпелс").

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.