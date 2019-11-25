Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Ливан

"Хезболлах" против антиправительственных демонстрантов в Бейруте

 Комментарии
  Мария Горковская 
"Хезболлах" против антиправительственных демонстрантов в Бейруте
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками военнизированного шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Первые вот уже пять недель протестуют против ухудшения экономической ситуации и коррумпированности политической элиты, вторые ранее выступили против отставки премьер-министра Саада Харири. В ночь на понедельник они в течение нескольких часов забрасывали друг друга камнями у одного из мостов в центре Бейрута. Для их разгона полиции пришлось применить слезоточивый газ. Как минимум пять человек получили ранения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.