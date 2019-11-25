У Лампедузы найдены тела погибших мигрантов

Тела по меньшей мере семи мигрантов обнаружили сотрудники береговой охраны в районе катастрофы судна у итальянского острова Лампедуза. Всего на борту, по уточненным данным, находились порядка 170 человек. Из воды удалось спасти 149 терпящих бедствие пассажиров. В их числе 13 женщин и трое детей. Предполагается, что около двадцати человек пропали без вести.

К итальянским берегам судно следовало из Ливии. В минувшее воскресенье оно попало в сильный шторм и перевернулась. Поисково-спасательные работы были осложнены плохими погодными условиями.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, прибывших с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю, превысило 90 тысяч человек. Более тысячи погибли или пропали без вести в пути.