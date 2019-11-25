Гонконг: местная победа оппозиции

На прошедших в Гонконге выборах в окружные советы - это местные органы власти, победу одерживают, как сообщает "Интерфакс", сторонники развития демократии. Вместо протестов активисты на этот раз отправились к избирательным урнам, чтобы поддержать своих кандидатов.

По предварительным данным эти политики получили свыше 300 из имевшихся 452 мандатов.

Келвин Лэм, новоизбранный депутат местного совета, заявил, что "избиратели не одобряют действия администрации Гонконга в отношении протестующих. Полиция действует очень жестко, превышая полномочия, как мне кажется. И жители Гонконга должны воспользоваться результатами выборов, чтобы потребовать большей демократии от властей".

Стала известна и реакция Пекина на предварительные результаты голосования на местных выборах. Глава внешнеполитического ведомства КНР сообщил, что "руководство Китая не потерпит тех, кто, угрожает стабильности Гонконга".

Сторонники этой позиции также получили мандаты депутатов:

Реджина Ип депутат местного совета: "Я не думаю, что результаты этого голосования можно рассматривать как вотум доверия нынешней администрации, поскольку в местных советах решают локальные бытовые проблемы, просто эти выборы были кем-то сознательно политизированы".

Официальные результаты выборов пока не поступали. Гонконг последние двадцать с лишним лет существует в рамках принципа "одна страна - две системы".

Протесты в этом особом административном районе Китая продолжаются уже пять месяцев.