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мир

Выбросы парниковых газов достигли рекорда

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  Мария Сашинская 
Выбросы парниковых газов достигли рекорда
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Количество парниковых газов в атмосфере достигло нового рекорда, заявили представители Всемирной метеорологической организации (ВМО). В 2018 году впервые за десятилетие показатели превысили среднегодовые коэффициенты.

Темпы роста промышленности не замедляются, несмотря на обязательства, принятые в Парижском климатическом соглашении.

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации

"В настоящее время 85% мировой энергии основано на ископаемых – уголь, нефть и газ, и только 15% приходится на ядерную энергетику, гидроэнергетику и возобновляемые источники. Чтобы добиться успеха в реализации Парижского соглашения, мы должны поменять эти цифры местами в ближайшие десятилетия".

По мнению Всемирной метеорологической организации, все страны способствуют выбросам парниковых газов, но лидером последних лет стал Китай.

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации

"Раньше это были Европа и Северная Америка, США, но Китай стал источником выбросов номер один. Также произошел довольно сильный рост выбросов в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и это значит, что, если мы хотим решить проблему, то должны иметь глобальный подход. Ни Евросоюз, ни США, ни Китай не могут решить проблему в одиночку. Все страны должны быть вовлечены".

Депутаты Европарламента в Брюсселе призывают Еврокомиссию, занять лидирующую роль в борьбе с глобальными изменениями климата. Конференция ООН по климату пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде.

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