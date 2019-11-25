Митинг оппозиции в Тбилиси

Тысячи человек вышли на улицы Тбилиси с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее в понедельник генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что несмотря на митинги и призывы оппозиции перейти на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году, этот вопрос не обсуждается и в будущем году голосование традиционно состоится по смешанной системе.

Участники акции протеста собрались у здания парламента и планируют воспрепятствовать проведению во вторник пленарного заседания.

В правящей партии заявляют, что полиция обязана будет не допустить блокировку государственного учреждения.