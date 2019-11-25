Свыше 30 мер для защиты женщин

После трех месяцев обсуждений правительство Франции объявило о принятии в общей сложности свыше 30 мер, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин. В частности, "горячая линия", на которую поступают звонки от пострадавших, теперь будет работать круглосуточно сем дней в неделю.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил:

К 2021 году мы создадим 80 дополнительных рабочих мест для сотрудников социальных служб в полиции. Это важное связующее звено для женщин, которые впервые приходят в полицию, чтобы пожаловаться на насилие. В том, что касается шансов спасти чью-то жизнь, мы хотим предоставить медицинскому персоналу возможность не принимать во внимание врачебную тайну. Это должно происходить только в отдельных, определенных рамками случаях, в экстремальных ситуациях, когда существует риск большего насилия

Среди европейских государств Финляндия занимает первое место по числу фемицидов. Франция находится на шестом месте. С начала текущего года, в стране от рук партнеров погибли 137 женщин.

Во многом объявленные меры основаны на опыте правительства Испании. Но активисты во Франции говорят, что разочарованы решением властей.

Активистка движения #NousToutes Каролин де Ас говорит: "Эти меры технические. Они немного изменят законодательство, но изменится ли от этого жизнь людей? Сегодня можно смело сказать, что нет".

15% убийств во Франции происходят в партнерских отношениях. И 87% убитых в этом случае —женщины, ставшие жертвами насилия, усугубленного алкоголем и наркотиками.

По данным ООН, не менее трети женщин во всем мире подвергались различным формам физического и сексуального насилия.