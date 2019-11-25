Европа наносит удар по ИГИЛ в интернете

Крупномасштабная полицейская операция нанесла "серьезный удар" по способности террористической группировки "Исламское государство" распространять пропаганду в интернете. Успешная кибератака на информационные интернет-ресурсы джихадистов была проведена сотрудниками Еевропола (Европейской полиции) совместно с экспертами Федеральной полиции Бельгии.

На пресс-конференции в штаб-квартире Европола в Гааге представитель бельгийской прокуратуры Эрик Ван дер Сипт отметил: "Помимо военных действий в Сирии и Ираке, и нападений на территории европейских стран, группировка "Исламское государство" ведет во всемирной паутине мощную пропаганду. Последняя координируется средствами массовой информации, связанными с этой террористической организацией".

Сообщается, что подготовка к операции заняла около года, а проводилась она в течение нескольких дней между 21-м и 24 ноября. Европейским специалистам удалось выявить и блокировать тысячи учетных записей, так или иначе связанных с так называемым информационным агентством Amaq, а также видео-ролики, пропагандирующие и поддерживающие экстремизм.