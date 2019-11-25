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Германия

Ограблена королевская сокровищница в Дрездене

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  Ирина Шелудкова 
Ограблена королевская сокровищница в Дрездене
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Дерзкое ограбление в музее Дрездена: из сокровищницы саксонских королей "Зеленый свод" украдены три набора с украшениями, всего около сотни предметов. Камеры наблюдения зафиксировали двух злоумышленников. По данным следствия, они распилили оконную решетку на первом этаже и разбили стекло, после чего направились к витрине с украшениями, опрокинули ее, собрали содержимое и скрылись на легковом автомобиле. Полиция прибыла на место происшествия уже через несколько минут.

Незадолго до ограбления на распределительном щите, расположенном вблизи музея, был устроен поджог. Перебои с электричеством наблюдались во всем районе. В полиции не исключают, что таким образом преступники пытались отвлечь внимание правоохранительных органов и отключить сигнализацию на объекте.

Polizeidirektion Dresden/Handout via REUTERS.

Стоимость украшений сложно оценить из-за их исторической значимости. По данным газеты Bild, ущерб составляет миллиард евро

"Зеленый свод" — один из самых известных музеев Дрездена, в выставочных залах и хранилищах которого размещены более трех тысяч предметов.

Picture taken September 1, 2006. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
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