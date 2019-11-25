Кипр: новая попытка выйти из тупика

В 74-м году в ысадка войск Анкары на пляжах Северного Кипра стала начальной фазой операции "Атилла" — вторжения турецких вооружённых сил на территорию этого островного государства. Это произошло в последние дни правления в Греции хунты "чёрных полковников".

Ровно за 14 лет до этого события, в 1960-м году Кипр стал независимым.

ООН, разместив на острове миротворцев, создала зеленую линию, ее еще называют буферной зоной. Де-факто Кипр остается разделенным на две части: греческую (южную) и турецкую (северную).

В северной части острова дислоцирован многотысячный турецкий военный контингент.

Спустя 8 лет после начала операции "Аттила" была декларирована независимость Северного Кипра. Но этот шаг не был поддержан международным сообществом, и Турецкую Республику Северного Кипра признала лишь Анкара.

15 лет назад Кипр вступил в ЕС, но согласно протоколу о членстве, правовая система Евросоюза распространяется только на районы, находящиеся под контролем республики Кипр.

В это же самое время ООН и Кофи Аннаном был разработан план урегулирования ситуации, получивший название "план Аннана" ( в честь тогдашнего генсека организации).

Целью международного сообщества было создание нового государства - Объединённая Кипрская Республика - разделённого на две автономии, греческую и турецкую.

В на прошлой неделе в Нью-Йорке в Совете безопасности вновь обсуждали ситуации на Кипре.

Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин, которая пройдет в понедельник.

Гуттереш, как сообщается, намерен обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию, чтобы вывести ситуацию из тупика.