Джулиан Ассанж "может умереть в тюрьме"

Более 60 врачей со всего мира подписали открытое письмо, адресованное министру внутренних дел Великобритании Прити Пател и члену теневого кабинета Дайан Эбботт, в котором выразили серьёзную озабоченность состоянием физического и психического здоровья Джулиана Ассанжа. Основатель Wikileaks находится под стражей с 11 апреля. С 1 мая он содержится в лондонской тюрьме максимально строгого режима "Белмарш".

Поводом для заявления медиков стали свидетельства журналистов и правозащитников Крейга Мюррея и Джона Пилджера, видевших Ассанжа на последних судебных слушаниях, посвящённых его возможной экстрадиции в США, а также заявление спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера. Последний назвал условия его содержания в тюрьме "бесчеловечными" и выразил опасение, что, если они не изменятся в ближайшее время, Джулиан Ассанж может погибнуть.

Нильс Мельцер также раскритиковал действия правоохранительных органов Швеции, выдвинувших в 2010 г. против Ассанжа обвинения в сексуальных домогательствах. Они позволили Великобритании запустить процедуру его уголовного преследования. В ноябре 2019 г., т.е. только после ареста Асcанжа и начала процесса по вопросу его экстрадиции в США, эти обвинения были сняты за отсутствием улик.

В США Ассанж обвиняется в шпионаже за публикацию секретных документов. Основатель "Викиликс" настаивает, что публикация этих документов разоблачает преступные действия и поэтому имеет общественную значимость.