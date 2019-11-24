«Брексит» без задержек и 50 тысяч медсестёр

«Только консерваторы могут довести „брексит“ до конца», — заявляет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его партия в преддверии досрочных выборов опубликовала манифест — предвыборную программу.

Джонсон пообещал не поднимать налоги и кардинально увеличить расходы на здравоохранение — это традиционно одна из самых больных тем в британском обществе.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Сегодня, в своём манифесте мы обещаем на 50 тысяч больше медсестёр с достойной зарплатой и на 50 миллионов больше мест на приёмах у терапевтов. Сегодня мы также обещаем британцам, что бороться с преступностью будут на 20 тысяч больше сотрудников полиции, а наказания станут суровее. Мы разберёмся с иммиграционной системой, используя опыт Австралии. Мы будем инвестировать миллионы в науку, школы, профессиональное образование, инфраструктуру и управление долгом. Также у нас есть все возможности к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов с помощью новых энергетических технологий».

При этом консерваторы обещают увеличивать социальные расходы примерно на три миллиарда фунтов в год, что во много раз меньше обещаний других партий. Например, лейбористы предлагают увеличить расходную часть на 83 миллиарда фунтов стерлингов.

Что касается «брексита», то оппозиция заявляет о желании провести повторный референдум, а либерал-демократы — вообще отменить результаты плебисцита трёхлетней давности.