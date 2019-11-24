Папа Франциск против ядерного оружия

Запретить ядерное оружие на всей планете призвал папа римский Франциск, посетивший в воскресенье Нагасаки, один из двух японских городов, подвергшихся атомным бомбардировкам в конце второй мировой войны. В Гипоцентр-парке Нагасаки, на том месте, где 9 августа 1945 года взорвалась бомба, мгновенно убив 27 тысяч человек, папа возложил венок к монументу и помолился о том, чтобы ядерное оружие больше никогда в истории человечества не применялась.

Недалеко от Гипоцентра находился и разрушенный взрывом собор Ураками, который был самым большим культовым христианским зданием Восточной Азии.

"Будучи убежденным в том, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не может защитить нас от нынешних угроз национальной и международной безопасности. С гуманитарной точки зрения необходимо подумать о том уничтожающем ущербе, который несет ядерное оружие", - сказал понтифик, призвав сохранить имеющиеся соглашения.

Позже в воскресенье запланировано и посещение папой Хиросимы, места первого взрыва, от которого погибли 78 тысяч человек. Ещё около 400 тысяч скончались в Японии от ранений и лучевой болезни.

В понедельник папа встретится с пострадавшими от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а также он отслужит мессу в Токио.

Это второе посещение Страны Восходящего солнца главой римской католической церкви. До Франциска сюда приезжал Иоанн Павел II в 1981 году.