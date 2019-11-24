Второй тур президентских выборов в Румынии

Граждане Румынии выбирают президента. Во втором туре участвуют нынешний глава государства Клаус Йоханнис и кандидат от Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ. После посещения избирательного участка Йоханнис заявил, что отдал свой голос, цитата по ТАСС, «за современную, европейскую, нормальную Румынию».

Бывшая премьер-министр Виорика Дэнчиле, которая в октябре ушла в отставку после объявления вотума недоверия, вновь раскритиковала своего оппонента. Она заявила, что проголосовала против возвращения к временам, цитата, «когда у нас не было прав и свобод, а вся власть находилась в руках одного человека».

В первом туре Клаус Йоханнис получил почти 38% голосов, Виорику Дэнчилэ поддержали более 22% избирателей.