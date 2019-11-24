Ядерное оружие — "аморально"

Как можно говорить о мире, создавая все новое и новое оружие? С такими словами папа римский Франциск обратился к собравшимся у Мемориала мира в Хиросиме, воздвигнутого на месте американского ядерного удара. По словам понтифика, обладание ядерным оружием — аморально, а его использование — преступление против человечества и природы.

"Здесь мы поднимаем глаза к небу. На этом месте находится перекресток смерти и жизни, разрушения и возрождения, страдания и сопереживания", — сказал он.

Глава римско-католической церкви призвал сохранить память о ядерных взрывах в Хиросиме и Нагасаки, жертвами которых стали 100 тысяч человек, еще 400 тысяч позднее скончались от ранений и лучевой болезни.

Ранее в Нагасаки папа римский указал на необходимость сохранения договоров о нераспространении ядерного оружия. Он заявил, что средства, выделяемые на гонку вооружений, нужно тратить на проекты развития и защиту окружающей среды.