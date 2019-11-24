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мир

Протестующим в Иране грозят "максимально жёстким наказанием"

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  Андрей Позняков 
Протестующим в Иране грозят "максимально жёстким наказанием"
Авторское право
Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS
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Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции призывает жёстко наказать участников акций против повышения цен на бензин, назвав их «наймитами США». «Под таким руководством они совершали преступления и убили много людей», — заявил замкомандующего Корпусом стражей Исламской революции Али Фадави.

Государственное агентство ФАРС сообщает, что по делу об акциях протеста в Иране задержаны не менее 180 человек. Массовые выступления начались 15 ноября, когда правительство повысило в полтора-два раза цены на топливо. Демонстрации сопровождались перекрытием улиц, поджогами и столкновениями с полицией. На время протестов власти ограничили доступ к интернету по всей стране.

Иранские чиновники заявляли о заговоре зарубежных спецслужб и о том, беспорядки устраивали сторонники террористических группировок.

Ранее администрация провинции Керманшах заявила, что среди зачинщиков беспорядков были выявлены сторонники группировки «Исламское государство» и других террористических организаций. Государственное агентство ФАРС сообщает, что по подозрению в причастности к протестным выступлениям задержаны не менее 180 человек.

Представители иранских властей ранее неоднократно называли акции против повышения цен на топливо следствием заговора врагов Исламской республики.

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