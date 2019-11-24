В открытом море спасли сотни мигрантов

Вблизи итальянского острова Лампедуза перевернулась лодка с мигрантами. Береговые службы обнаружили тела семи погибших, из воды подняли 149 человек.

Спасательная операция осложнялась непогодой в открытом море — высота волн достигала двух метров. Прокуратура открыла уголовное дело по фактам убийства и пособничества нелегальной миграции.

На днях в сицилийском городе Мессина с судна Ocean Viking высадились 213 мигрантов. Для их приема впервые задействован новый европейский механизм, одобренный в сентябре Италией, Германией Францией и Мальтой. Это соглашение касается мигрантов, спасенных в море.

Между тем на днях судно испанской гуманитарной организации Open Arms спасло свыше 70 человек у берегов Ливии. Власти Италии разрешили судну войти в свои территориальные воды, чтобы укрыться от шторма и позволили сойти на берег 11 пассажирам, которым требуется оказать срочную медицинскую помощь.

Ранее глава миссии Open Arms Рикардо Гатти заявил: "На море шторм. Нас окружают трехметровые волны. Мы отправили несколько запросов на разрешение войти в порт. Мы попросили Италию, там расположена ближайшая от нас морская гавань, а потом и Мальту, но пока не получили ответа".

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 90 тысяч мигрантов и беженцев, свыше тысячи человек погибли или пропали без вести в пути.