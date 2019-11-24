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Китай

Гонконг: после протестов — выборы

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  Андрей Позняков 
Гонконг: после протестов — выборы
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Кого поддерживают гонконгцы после почти полугода протестов и кровопролитных столкновений на улицах автономии? Ответ на этот вопрос должны дать выборы в районные советы депутатов, которые проходят в это воскресенье. Многие кандидаты призывали посредством голосования выразить своё отношение к продемократическому движению и прокитайской администрации Гонконга.

Исход выборов покажет наше стремление к свободе и демократии. Настало время остановить гуманитарный кризис в Гонконге. Все эти массовые задержания, более 5 тысяч арестованных, более 10 тысяч гранат со слезоточивым газом, эти карательные меры лишь укрепляют нашу решимость продолжать борьбу.
Джошуа Вонг
активист продемократического движения в Гонконге

На этих выборах в Гонконге должен быть определён состав районных советов 18 округов автономии. Эти собрания решают вопросы благоустройства и муниципального финансирования. Сейчас три четверти депутатов районных советов относят к числу называют сторонников прокитайской администрации.

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