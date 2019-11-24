Убийцу ищут в пробирке

Ради раскрытия убийства 1996 года в Германии провели один из наиболее масштабных в истории сборов проб ДНК. По просьбе полиции более 900 мужчин сдали образцы слюны в городе Гревенбойх на западе страны. В выборку попали те, кому было от 14 до 70 лет в мае 1996, когда была найдена мёртвой школьница Клаудиа Руф. Все они тогда жили в районе, где, по данным следствия, было совершено убийство.

Конечно, это усиливает давление на преступника. В новых реалиях мы теперь можем раскрыть родственные связи, используя ДНК-тесты. Это значит, что, даже если сам преступник не объявится, но кто-то из его родных придёт и сдаст образец слюны, — мы сможем идентифицировать убийцу. Это должно помочь продвинуться вперёд. Андреас Мюллер следователь-криминалист

Помимо сдачи анализов пришедшие по вызову полиции должны были ответить на ряд вопросов, связанных с убийством 23-летней давности. Эта процедура сопровождалась широкой общественной кампанией с просьбой помочь раскрыть преступление.

В 2010-м уже проводился массовый анализ ДНК для раскрытия этого убийства — тогда проверили более 300 мужчин, но определить преступника не смогли.