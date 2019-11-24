"Она уходит от него, а он её убивает", "Платье на мне ещё не означает согласие", "Моё тело, мой выбор, моё решение": под такими лозунгами около десяти тысяч человек вышли на улицы Брюсселя на акцию протеста против домашнего насилия и убийства женщин.

Демонстрация приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября.

По данным ООН, во всём мире насилие остается одним из главных факторов смерти или инвалидности среди женщин репродуктивного возраста

"Полиция должна заботится об этих женщинах. Если они говорят, что за ними следят бывшие партнёры, им нужно верить, а не отправлять домой. С этим что-то нужно делать", — говорит участница демонстрации.

Социалистическая партия Бельгии и партия "Демократия, федерализм, независимость" внесли на рассмотрение законопроекты о включении фемицида в уголовный кодекс страны.

Организатором ежегодной манифестации в Брюсселе выступает платформа MIRABAL. Жюли Уотерс говорит: "Обувь красного цвета, которую мы сюда принесли, символизирует женщин, убитых мужчинами — жертв фемицида. В Бельгии за последние три года произошло уже около сотни таких убийств".

Но это число основано на данных, собранных активистами из публикаций местных СМИ. Власти Бельгии до сих пор не ведут официальную статистику на этот счёт, несмотря на то, что такое обязательство прописано в Стамбульскую конвенции, ратифицированной страной в 2016 году.