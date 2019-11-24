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Папуа-Новая Гвинея

Бугенвиль: дорога к независимости

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  Андрей Позняков 
Бугенвиль: дорога к независимости
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На карте мира скоро может появиться новое государство: на острове Бугенвиль в Тихом океане проходит референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи. В присутствии министра федерального правительства по делам Бугенвиля первым на плебисците проголосовал глава администрации автономии Джон Момис:

«Я очень рад, что исполнилась моя мечта: дать народу определить свою судьбу законным, демократическим способом».

Референдум организован в рамках мирного соглашения между правительством и сепаратистами. Оно положило конец гражданскому конфликту, который унёс жизни более 15 тысяч человек. Если большинство проголосует за отделение от Папуа — Новой Гвинеи, администрация Бугенвиля и федеральное правительство должно начать переговоры о порядке провозглашения новой республики.

На Бугенвиле расположено одно из крупнейших в мире месторождений меди, кроме того здесь добывают золото. При этом большинство населения неграмотно, а многие избиратели живут в деревнях в труднодоступных районах.

Референдум будет проходить две недели. Согласно последним соцопросам, независимость поддерживают почти две трети жителей острова.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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