Бугенвиль: дорога к независимости

На карте мира скоро может появиться новое государство: на острове Бугенвиль в Тихом океане проходит референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи. В присутствии министра федерального правительства по делам Бугенвиля первым на плебисците проголосовал глава администрации автономии Джон Момис:

«Я очень рад, что исполнилась моя мечта: дать народу определить свою судьбу законным, демократическим способом».

Референдум организован в рамках мирного соглашения между правительством и сепаратистами. Оно положило конец гражданскому конфликту, который унёс жизни более 15 тысяч человек. Если большинство проголосует за отделение от Папуа — Новой Гвинеи, администрация Бугенвиля и федеральное правительство должно начать переговоры о порядке провозглашения новой республики.

На Бугенвиле расположено одно из крупнейших в мире месторождений меди, кроме того здесь добывают золото. При этом большинство населения неграмотно, а многие избиратели живут в деревнях в труднодоступных районах.

Референдум будет проходить две недели. Согласно последним соцопросам, независимость поддерживают почти две трети жителей острова.