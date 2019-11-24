На коньках по ВДНХ

Конькобежный сезон в Москве достиг своего пика с открытием катка на ВДНХ - самого большого искусственного катка в Европе. Общая протяжённость его дорожек составляет 1600 метров, площадь ледового покрытия - 20,5 тыс кв. метров, а всей инфраструктуры - 53 тыс кв. метров. Конькам все возрасты покорны, поэтому здесь есть и аллея влюбленных вокруг фонтана "Каменный цветок", и отдельная детская площадка.

Посетители делятся впечатлениями:

- Каждый год у нас традиция ходить на этот каток, потому что здесь есть, где разгуляться!

- Очень хороший лёд, нет никаких камешков, бугорочков. Очень нравится, очень хорошая атмосфера, очень много людей, которые работают с маленькими детьми.

4,5 тысячи человек могут кататься здесь в одно и то же время. Прямо в лед катка вмонтирована подсветка, а также специальные экраны, которые обеспечивают навигацию и будут задействованы в конкурсах.

Традиция заливать каток на ВДНХ была заложена в 1954 году. Программа зимних развлечений переросла в фестиваль "Русская зима" с ярмарками и театрализованными представлениями.

Главный каток страны будет открыт до конца февраля будущего года.