Зима. Европу заливает

Из-за подтоплений, вызванных проливными дождями, на юге Франции эвакуированы сотни людей. По меньшей мере один человек пропал без вести в департаменте Вар: пожилого мужчину с раннего утра ищут волонтёры, полиция и спасатели. Из-за непогоды тысячи домов остались без света. Метеорологи предупреждают, что дожди и грозы с сильными порывами ветра продолжатся. Сохраняется угроза наводнений в семи департаментах страны.

"В семь утра нас разбудили сотрудники городского антикризисного центра и сообщили, что река Гап выходит из берегов, а нам надо срочно эвакуироваться", говорит одна из местных жительниц, временно ютящихся в школьном спортзале.

Как сообщает портал Meteo-France, за эти выходные на юго-востоке Франции может выпасть двухмесячная норма осадков. Улучшение погоды ожидается к вечеру воскресенья.

Непростая ситуация из-за непогоды сохраняется на северо-западе Италии. В Генуе объявлен красный уровень угрозы наводнения. Утром в субботу из-за подъёма уровня воды в городе были подтоплены несколько улиц. Мэрия рекомендовала избегать низин и набережных. Как сообщают в администрации региона Лигурия, из наиболее опасных зон эвакуированы более пятисот человек. Из-за оползней несколько районов были отрезаны от внешнего мира.