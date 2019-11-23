Ёлка напрокат: и живая, и выбрасывать не надо

Живую ёлочку — жалко, придётся выбросить, а искусственную — не интересно и не так весло? Ботанический сад Клайпеды предлагает решение вопроса, который задают себе почти все, празднующие Рождество и Новый год. Там можно взять деревце напрокат: живое, в горшке, с инструкцией по уходу — а после праздников сдать обратно.

Аста Климене, директор Клайпедского ботанического сада:

«Это и есть наша задача: обучать, рассказывать о жизни растений и об уходе за ними, о разнообразии и сохранении. Мы предлагаем такую альтернативу для тех, кто любит и уважает природу».

За возвращённой ёлочкой продолжат ухаживать сотрудники ботанического сада, и на следующий год она вновь сможет кого-нибудь порадовать.

«Мы не хотели рубить дерево, но и искусственную ёлку не хотели. Деревце в горшке нам просто некуда было бы поставить, если бы мы его купили. И тут в интернете мы обнаружили, что его можно взять на время. Так что и ель не пострадает, и выбрасывать её не придётся», — говорит одна из посетительниц.

Идея сдавать ёлки напрокат появилась уже несколько лет назад и доступна во многих странах. Услугой, по крайней мере в Литве, пользуются не только заботящиеся о природе семьи, но и, например большие компании, которые на праздники арендуют деревья в горшках десятками.