Архив адмирала Колчака вернётся в Россию

"Настоящим триумфом" назвали специалисты торги, состоявшиеся в четверг 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot. Уникальный архив адмирала Колчака, многие годы бережно хранившийся в семье, ушёл с молотка за рекордную сумму в 3 миллиона 12 тысяч евро.

Как рассказала журналистам официальный представитель Drouot Матильда Феннебреск, "коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением" первоначальной стоимости.

Всего на продажу был выставлен 391 лот из личного архива и библиотеки Александра Васильевича Колчака. Лишь два из них никого не заинтересовали, за большинство же развернулись настоящие сражения. Так, наградной лист ордена Святого Георгия, которым адмирала удостоил Николай II, достиг в ходе торгов цены в 211 тысяч евро. Паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, от первоначальной цены в тысячу евро поднялся в результате битвы коллекционеров до 82 тысяч. До 89 тысяч евро (с учетом аукционного сбора) дошла цена за рукописную Омскую декларацию правительства Колчака, составленную 23 февраля 1919 года.

Русское правительство во главе с Верховным правителем, адмиралом Колчаком, приняло на себя задачу ввести воссоединенную и возрожденную Россию в круг великих демократий мира. Имея в виду эту цель, правительство без устали работало в течение последних восьми месяцев, объединив вокруг себя деятельные и жизнеспособные элементы страны, накапливая силы и средства богатого и могучего народа, уставшего от долгой борьбы Омская декларация

Особо редкая фотография Александра Колчака в детстве, сделанная в петербургской фотостудии "Вестли-сын", была продана за 32 с половиной тысячи евро при оценке в 5-8 тысяч. Цена за Евангелие с собственноручной пометкой Александра Колчака "7 июля 1900. Русская полярная экспедиция 1900-1902 гг." ушла с молотка за 65 тысяч. Огромный интерес коллекционеров вызвали также дневники и письма супруги Колчака Софьи Федоровны, в том числе то, в котором некий С.Палавин рассказывает ей о последних минутах адмирала.

По словам эксперта Рудольфа Тесье, подготовившего аукцион, торги стали "огромным успехом, прежде всего для клиентов, но также для российской истории в целом и для тех учреждений, которым предстоит выставить их на суд публики". Сразу после завершения торгов информационные агентства сообщили, что Россия приобрела несколько значимых лотов, но новые владельцы большинства из них "неизвестны".

История архива Колчака

Бесценный с точки зрения историков архив Колчака был выставлен на продажу после того, как 9 марта этого года в Париже, на восемьдесят шестом году жизни, скончался внук руководителя Белого движения Александр Ростиславович Колчак.

Александр Колчак обвенчался 5 марта 1904 года в Иркутске с Софьей Федоровной Омировой. В Браке родились трое детей, но выжил только сын Ростислав. Софья Федоровна покинула Россию в 1919 году, увезя с собой ценные документы, и обосновалась во Франции. Ростислав в 1932 году женился на Екатерине Развозовой и уехал с ней в Алжир, где в 1933 году родился внук и тезка адмирала Александр. Позже Ростислав был зачислен во французскую армию, воевал на бельгийской границе. Он умер 28 июня 1965 года и похоронен рядом с матерью в парижском пригороде Сент-Женевьев-де-Буа. Что же касается внука, то он несколько лет провел в Соединенных Штатах, увлекался джазом. Вернувшись во Францию, рисовал карикатуры для газет. Жил бедно и одиноко, умер в доме престарелых парижского предместья Кормей-ан-Паризи. Семья его осталась в Америке.

Наследие адмирала его потомки хранили очень бережно. Когда Алиса и Иван Бирр - эксперты кабинета Tessier & Sarrou, курировавшего торги, познакомились с лотами, их глазам предстал "целый пласт русской истории". Решение не делить архив между наследниками, а выставлять на торги целиком, объясняется желанием выручить за него максимальную сумму, пояснили специалисты.

Вдова Колчака Софья Фёдоровна с сыном Ростиславом и внуком Александром

В поисках меценатов

Сразу после анонсирования домом Drouot предстоящих торгов в российских СМИ стали появляться публикации, авторы которых, опираясь на мнение историков, призывали государство, меценатов и других заинтересованных лиц сделать все возможное, чтобы архив попал в Россию и стал достоянием учёных, а не разошёлся по частным коллекциям за рубежом.

Много писали о личности Александра Васильевича Колчака, в жизнь которого уместилось сразу несколько жизней. Учёный-океанограф, полярный исследователь (1900—1903), участник Русско-японской и Первой мировой войн, он вошел в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны. С ноября 1918 года стал Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим Русской армией. В январе 1920 года, во время отступления белых войск и эвакуации интервентов из Сибири, был выдан иркутским властям командованием Чехословацкого корпуса в обмен на свободное продвижение и расстрелян 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

За неделю до парижских торгов депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Министерство культуры с призывом изыскать необходимые средства на приобретение архивов знаменитого российского военачальника и государственного деятеля. По словам Власова, документы и вещи представляют "историческую ценность для России", поэтому не должны храниться у частных коллекционеров. Однопартийца поддержал лидер ЛДПР Госдумы РФ Владимир Жириновский, обратившись к российским предпринимателям-миллиардерам и призвав их "проявить патриотизм".

Уже на следующий день в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры Владимир Мединский пояснил, что его ведомство не собирается выкупать выставленный на аукцион архив адмирала. "Министерство культуры никогда напрямую не участвует в закупках подробного рода объектов за рубежом, - пояснил он. - Этим занимаются наши музеи, архивы, подведомственные учреждения, если в этом есть соответствующая музейная, архивная ценность, либо это покупают меценаты и оставляют себе или передают нашим музеям, архивам". Тем не менее, отметил Мединский, Минкультуры оценило бы внимание российских меценатов к архиву адмирала Колчака.

Виктор Москвин: "90 % лотов вернутся в Россию"

На следующий после парижского аукциона день на сайте Дома русского зарубежья им.Солженицына появилось краткое объявление, наполнившее радостью сердца любителей истории.

В нем в частности сообщалось, что "на средства меценатов подавляющая часть лотов /.../ выкуплена для Дома русского зарубежья им. А.Солженицына и Государственного архива Российской Федерации".

Как рассказал в эксклюзивном интервью Euronews директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, участвовавший в торгах 21 ноября, его организация "выступила консолидированно вместе с другими российскими архивами и музеями" и, благодаря их действиям, "подавляющая часть значимых лотов теперь будет находиться в архивах и музеях России". Дом русского зарубежья к 100-летию гибели адмирала Александра Васильевича Колчака в феврале 2020 года планирует организовать выставку приобретенного архива совместно с государственными и частными структурами, участвовавшими в аукционе. Как пояснил Виктор Москвин, идея провести подобную выставку родилась "буквально во время торгов" из желания всех участвовавших в них с российской стороны "показать максимально цельную коллекцию".

Из примерно 300 значимых лотов только 10 % ушло не известным нам пока покупателям. 90 % точно в России! Надеюсь, что когда мы будем проводить выставку купленных предметов и документов, те, кто приобрели лоты по телефону, объявятся и примут в ней участие. Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья им. Солженицына

Виктор Москвин пояснил, что подготовка выставки к 100-летию гибели адмирала Колчака начнется, "как только мы привезем всё в Россию, ведь чтобы вывезти лоты из Франции, надо соблюсти необходимые формальности". На вопрос: сколько времени займет, он выразил надежду, что "французские партнеры и официальные органы, которые дают разрешение на вывоз, не будут затягивать", поскольку "все положенные налоги выплачены во французскую казну". Директор Дома русского зарубежья выразил надежду, что "если не удастся организовать выставку к февралю 2020-го года, то в любом случае она состоится в его первой половине". Москвин добавил, что "лоты - после того, как мы их привезем, - нужно будет обработать и провести соответствующий музейный учёт". После выставки ту часть документов, которая будет храниться в фондах Дома русского зарубежья, предоставят исследователям, как и документы, которые поступят в Государственный архив Российской Федерации.

Иван Бирр: "Торги стали реабилитацией адмирала Колчака"

По мнению Виктора Москвина, ход аукциона и вырученные в ходе торгов 3 миллиона (вместо прогнозировавшихся 300 тысяч) "говорят об очень большом интересе к русской истории и о том, что коллекционеры и меценаты могут теперь покупать за рубежом исторические реликвии". Не менее отраден в его глазах "интерес к таким личностям и политическим фигурам, как Колчак, которые сыграли большую роль в истории страны в катастрофическом для России ХХ веке".

Директор Дома русского зарубежья согласился с организовавшим торги Иваном Бирром, который назвал аукцион "реабилитацией адмирала Колчака". Виктор Москвин убежден, что "советская трактовка личности адмирала Колчака и трактовка исторических событий осталась в прошлом".

Приобретённые лоты будут способствовать объективному прочтению событий тех страшных лет Гражданской войны. Они многое расскажут о личности адмирала, потому что в письмах жене он очень откровенно говорит о своей позиции, о разных политических деятелях, о международной ситуации, о позиции союзников. Для историков, конечно, это чрезвычайно важные документы. Я практически не сомневаюсь, что появятся новые главы в учебниках. Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Напоследок Виктор Москвин заявил, что "ни рубля бюджетных средств на покупку архива не было потрачено". Деньги предоставили меценаты - "люди, не равнодушные к отечественной истории и заботящиеся об архивах и музеях России". Когда Дом русского зарубежья и коллеги из других структур обратились к потенциально заинтересованным лицам, "отказа не последовало", подчеркнул он, и даже наоборот: "Они восприняли близко к сердцу возможность вернуть в Россию архив Колчака". Москвин не исключил, что общественность узнает имена этих людей, которые "оказались на высоте".