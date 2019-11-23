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Япония

Папа римский в Японии

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  Павел Барсуков 
Папа римский в Японии
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رويترز
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Папа римский Франциск прибыл в Японию. Главным событием визита должно стать посещение Хиросимы и Нагасаки: в следующем году исполнится 75 лет атомных бомбардировок этих городов. Кроме того, запланирована встреча понтифика с пострадавшими от «тройного бедствия»: это мощное землетрясение, цунами и атомная авария в Фукусиме в 2011 году.

«Я буду вторить вашим пророческим призывам к ядерному разоружению. Я хочу встретиться с теми, кто носит на себе раны этого трагического события человеческой истории, равно как и с теми, кто пострадал от „тройного бедствия“», — сообщил понтифик.

Католики составляют 0,5% населения Японии. Визит Франциска — вторая в истории поездка главы Святого престола в эту страну. Первым был Иоанн Павел II в 1981 году.

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