Майкл Пенс в иракском Курдистане

Вице-президент США Майл Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Политик посетил американских военнослужащих, размещённых на базе под Багдадом, после чего отправился в Эрбиль на переговоры с руководством иракского Курдистана. С главой правительства Ирака Аделем Махди Пенс побеседовал по телефону.

Майкл Пенс, вице-президент США:

«Я уже говорил премьер-министру Махди, и главе Курдского региона Барзани о том, что Соединённые Штаты готовы продолжать партнёрские отношения — чтобы их руководство отвечало чаяниям народа и чтобы выполнялись долгосрочные планы по обеспечению безопасности и процветания».

В последнее время США перебросили в Ирак значительную часть войск, выведенных из северных районов Сирии. Этот шаг администрации Трампа вызвал осуждение со стороны сирийских и иракских курдов, многие из которых оценили вывод войск как «предательство союзников».

Также Пенс обсудил с иракскими политиками массовые протесты, которые не утихают в стране с начала октября.