Наводнения и туризм в Венеции могут признать угрозой для всемирного наследия

После наводнения в Венеции Европарламент намерен обсудить вопрос о защите культурного наследия от природных катаклизмов. Ущерб от стихии городские власти оценивают более чем в миллиард евро. Примерно половину этой суммы уже собрали благодаря частным пожертвованиям, — сообщает ANSA, — однако сам процесс восстановления памятников, как ожидают в мэрии, будет длительным и сложным.

Под угрозой оказался статус Венеции в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в интервью Euronews рассказала директор Центра Всемирного наследия Мехтильд Рёсслер:

— Ситуация в Венеции очень тяжелая. Мы готовим миссию, которая в январе должна провести оценку. Есть вопросы к эффективности управления городом, есть проблема избыточного туризма и, конечно, проблема наводнений.

Рёсслер напоминает, что статус Венеции как одной из жемчужин в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждается уже не первый год:

_— Вопрос о внесении Венеции в список объектов, находящихся под угрозой, действительно обсуждался, но это решение должен принять Межправительственный комитет всемирного наследия. И есть чёткие критерии для попадания в этот список.

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Последнее наводнение в Венеции стало крупнейшим за полстолетия. Как отмечает Рёсслер, оно способствовало большей обеспокоенности экспертов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО за судьбу памятников истории и культуры:

_— Это нарушает устойчивость зданий, ведёт к эрозии стен и фундамента, способствует распространению видов, разрушающих деревянные сваи, на которых стоит Венеция. Это негативно влияет на экосистему лагуны. Есть множество проблем, которыми надо заниматься, и мне кажется, мы должны решать их вместе.

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Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал город форпостом цивилизации перед лицом климатических изменений и предложил создать международное агентство по проблемам воды и окружающей среды.